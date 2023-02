Selver toetas Läänemaa haiglat ligi 2000 euroga

Eesti laste- ja sünnitusosakondade toetuseks ellu kutsutud Selveri heategevuskampaania „Koos on kergem“ kaudu sai Läänemaa haigla 1979 eurot.

Kokku annetab Selver Eesti lastehaiglatele rekordilised 130 640 eurot, millega toetatakse kokku 16 Eesti haiglat ja haiglate lasteosakonda. Saadud raha eest ostavad haiglad seadmeid, mille jaoks on enim vajadust – voodipesust ja mänguasjadest kuni operatsioonilaudade ning keerulisemate diagnostikaseadmeteni välja.

„Selveri heategevuskampaanial on kahe kümnendi pikkune ajalugu. Nende aastate jooksul oleme Eesti ühiskonna kõige õrnemate ilmakodanike tervet arengut toetanud enam kui 1,3 miljoni euroga. Iga väike, särav silmapaar väärib lootust ja võimalust täisväärtuslikule elule. On au vedada heategevuskampaaniat, millega seisame selle eest, et laste ravi- ja diagnostika Eestis oleks maailma tipptasemel. Heade klientide, Selveri töötajate ja koostööpartnerite abiga täidame seda missiooni ikka edasi,“ ütleb Selveri juht Kristi Lomp.

Kahekümnendat aastat toimunud kampaaniaga kogusid Selveri kauplused üle Eesti toetust oma maakonna haigla laste- või sünnitusosakonnale. Selveri kliendid toetasid lapsi iga poeskäiguga ostes šokolaade, helkureid, kasutades SelveEkspressi annetuskoodi või annetades sularaha annetuskastidesse ja kassades asuvatesse topsidesse.

Selveri koostööpartnerid Kalev, Prike, Tartu Mill ja Colgate osalesid kampaanias oma toodetega: Kalevi Legendide sarja šokolaadide, Vittel vee, Tartu Milli ja Colgate’i toodetega, mille ostudelt kogunes raha annetusfondi.

Lisaks toetas Selver kampaaniat igalt ostukorvilt omapoolse panusega. Klientide, koostööpartnerite ja Selveri panusest kogunes kokku 130 640 eurot, mis läheb jagamisele kampaanias osalevate haiglate vahel.

Suurimad annetuste saavad Tallinna Lastehaigla Toetusfond ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, kes plaanivad kampaania toel finantseerida ehhokardiograafi ja vastsündinute skriiningu aparatuuri soetamist.

Tänavuse „Koos on kergem“ heategevuskampaaniaga toetab Selver Tallinna Lastehaigla Toetusfondi, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, Pärnu haiglat, Kuressaare haiglat, Hiiumaa haiglat, Ida-Viru keskhaiglat, Narva haiglat, Viljandi haiglat, Valga haiglat, Lõuna-Eesti haiglat, Põlva haiglat, Järvamaa haiglat, Läänemaa haiglat, Rapla maakonnahaiglat, Rakvere haiglat ning Jõgeva haiglat.

Toetussummad jagunevad haiglate vahel vastava piirkonna kauplustest tehtud ostude osakaalude põhjal proportsionaalselt: