Maakonnahaiglad üle Eesti saavad Colonna heategevusfondi abil soetada hädavajalikke meditsiiniaparaate.

Näiteks soetas Läänemaa haigla omale vastsündinute soojendusvoodi/elustamislaua, mis on varustatud hingamisseadme ja aspiraatoriga. Seda investeeringut on haigla pidanud muude erakorraliste investeeringute esile kerkimise tõttu pidevalt edasi lükkama. Läänemaa haigla juhi dr Tõnis Siiri sõnul läheb seadet nende tingimustes vaja küll harva, kuid see võib kriitilisel hetkel päästa elu.

