Kevadel Läänemaa haigla juhatuse esimeheks valitud Katrin Lutsu esimene tööpäev Haapsalus oli 3. juulil.

„Mind on väga hästi vastu võetud,“ ütles Luts, nentides, et nädal on uue töökoha jaoks siiski väga üürike aeg. „Elan praegu sisse ja püüan organisatsiooni toimimisest aru saada,” ütles ta.

