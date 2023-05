Läänemaa haigla uueks juhiks valiti Katrin Luts

Läänemaa haigla nõukogu valis uueks juhatuse esimeheks Katrin Lutsu. Uus haiglajuht alustab tööd 1. juulil.

Läänemaa haigla nõukogu esimees Peep Talving ütles, et Katrin Luts on Põhja-Eesti regionaalhaiglas (PERH) tuntud arst. „Ta on pikalt juhtinud Tallinna lastehaiglat, millega PERHil on tihe koostöö. Viie aasta jooksul, mil olen regionaalhaiglat juhtinud, on meil väga hea koostöö olnud,“ ütles Talving.

