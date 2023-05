Tarmo Trei: kohalikud teed vajavad hädasti tähelepanu

Kohalike teede olukord on riigimaanteede omast veelgi kehvem ja lisaks sellele kukuvad lähiaastail nulli ka riigile kuuluvate kruusateede tolmuvabaks muutmise investeeringud.

Aastate jooksul kuhjunud 4,4 miljardi euro suurusest teede remondivõlast moodustab suure osa just kohalikesse teedesse investeerimise võlg, mistõttu on need teed riigimaanteedest keskmiselt tunduvalt kehvemas seisus. Kohalike teede seas on endiselt palju kruusakattega teid ja nendel on teede lagunemine kevaditi eriti hästi näha.

Riigimaanteede ja kohalike teede seisundi halvenemisega tegelevad nii taristuehitajad, transpordiamet kui ka teised teede omanikud iga päev. Riigimaanteedel on kaardistatud teelõigud, kus esialgu kehtestatakse kiirusepiirangud ja pannakse püsti aukude eest hoiatavad liiklusmärgid, kuid juba on räägitud ka võimalusest olukorra eskaleerudes alandada teede seisundinõudeid.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!