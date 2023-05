Nädala lõpus täitub Haapsalu ligi 400 kettagolfimängijaga.

Laupäeval peetakse Haapsalus kettagolfivõistlus X7, mida korraldab klubi Five Under. Võistluse korraldaja Ralf Rogov ütles, et X-seeria võistlused on sellised, mis viivad osalejad kohtadesse, kus tavaliselt kettagolfi mängida ei saa. Nii on klubi korraldanud võistluse näiteks Tallinnas T1 kaubanduskeskuses, kus korvid olid poodides, või näiteks korraldanud võistluse Tallinna vanalinna ümbruse parkides.

