Haapsalus mängis üle kahesaja kettagolfari

Laupäeval oli Haapsalu täis kettagolfimängijaid ja ebatavalistes kohtades asunud kettagolfikorve.

Haapsalus peetud kettagolfivõistluse X7 korraldaja Ralf Rogov ütles, et X-seeria võistlused ongi sellised, mis viivad osalejad kohtadesse, kus tavaliselt kettagolfi mängida ei saa. Haapsalu eri paigus oli püsti 95 korvi, millest neljandik olid veerajal. See tähendas, et ketast tuli loopida Väikese viigi ääres, üle Eeslahe soppide, üle Jaama oja või Bürgermeistri holmil kai lõpus.

Rogovi sõnul tähendab veerada, et kettad võivad ka vette lennata. „Ikka juhtub,” ütles Rogov. „Osalejad teadsid ette, et on veerajad ja kui ei soovinud, ei pidanud ka viskama. Ma ei tea küll, et keegi oleks viskamata jätnud.”

