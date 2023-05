Kuidas ära tunda rauapuuduse sümptomid ning mida sellises olukorras teha?

Rauapuudus on tihtiesinev probleem, mis võib esineda kõigil olenemata soost ja vanusest ning selle all kannatab ligemale 25% inimestest maailmas. Suurem rauapuuduse risk on imikutel, kasvueas noorukitel, sportlastel ja taimetoitlastel. Suurim riskirühm on aga naised, kelle puhul on rauapuudus umbes 20% ning rasedatest 50%.

Raud on tähtis kudede taastumiseks ning see toetab südame-, lihas- ja närvikoe talitlust. Organismi rauavaru saab välja selgitada lihtsa vereprooviga, määrates rauavaru ehk ferritiini.

Sümptomid

Rauavaeguse sümptomeid on mitmeid. Mõned levinumad on hingeldamine ja südame pekslemine juba väikese füüsilise koormuse puhul, liigeste valulikkus, peavalud, krambid või ebamugavustunne jalgades, nahaprobleemid ja juuste väljalangemine.

Kui teil esineb väsimust, energiapuudust, üldist nõrkust, tähelepanu-, mälu- ja meeleoluhäireid, siis tasub minna kontrollima oma rauavarusid.

Aneemia ehk kehvveresuse suurim põhjustaja on rauapuudus. Aneemia puhul ei moodustu luuüdis piisavalt uusi punavererakke ja ei sünteesita piisavalt hemoglobiini, mis transpordib hapnikku, mis kõik omakorda viib selleni, et kudedes tekib hapnikupuudus.

Rauapuuduse põhjused ja leevendamine

Kõige tihedamini põhjustab rauavaegust rauavaene menüü. Loomsetest toitudest on organismil lihtsam rauda omastada, näiteks lihas leiduvat rauda omastab organism 15–35% ulatuses. Samal ajal taimsetest toitudes leiduv raud imendub vaid 5-8% ulatuses. Rauaallikatest parimad on austrid, maasikad, tailiha, spinat, kaunviljad, maks, muna, pähklid, kuivatatud puuviljad ja ka kaunviljad. Rauaallikatena ei saa loota suhkru- ja rasvarikka toidu peale, sest nendes on väga vähe rauda.

Raua imendumist organismis toetab C-vitamiin ja seda sisaldavad tsitrusviljad, näiteks apelsini- ja tomatimahl. Raua imendumist takistavad aga piim, kohv, tee ja täisteratooted ning samuti kaltsium, kui seda on tarbitud suures koguses.

Ka hemoglobiini taset on oluline jälgida, sest kui see on liiga madal, siis on vaja juurde manustada rauatablette ja ainult õigest toitumisest ei piisa.

Organismi rauavaru väljaselgitamine

Organismi rauavaru saab välja selgitada vereprooviga, määrates rauavaru ehk ferritiini. Kui ferritiin viitab probleemile, tuleb vähese rauapuuduse korral lisada menüüsse rauarikkaid toite, aga suure puuduse korral tuleb tarvitada täiendavalt rauapreparaati.

Kehvveresuse olemasolule viitavad hemogrammi analüüsis punavererakkude ehk erütrotsüütide arv ja hemoglobiini tase.

Rauda ei ole soovituslik iseseisvalt hakata juurde manustama, sest vähene rauapuudus on ohutum, kui raua liigne tarbimine. Raua liigtarbimine võib põhjustada maksa- ja kõhunäärmekahjustusi ning südame-veresoonkonna kahjustusi.