Viis viisi, kuidas suitsetamisel teisi mitte häirida

Ilmade soojenemise puhul on paslik meelde tuletada, kuidas saab igaüks kaasa aidata suitsuvaba keskkonna tagamisel, mis on oluline nii tervise kui ka üldise heaolu jaoks. 5 elementaarsena mõjuvat kuid olulist soovitust aitavad minimeerida suitsetamisest tingitud negatiivset mõju ja luua meeldivama keskkonna kõigile.

Kui suitsetaja süütab sigareti, ei mõtle ta sageli sellele, et sigareti põlemisel eralduv suits on kahjulik mitte ainult talle endale, vaid ka nendele, kes teda ümbritsevad. Suits puudutab aktiivselt nii suitsetajaid kui ka passiivselt mittesuitsetajaid, olgu see kodus, tänaval või autos.

Suitsetamine jäägu õue

Üks lihtsamaid ja olulisemaid reegleid on hoida suitsetamine väljaspool siseruume, eriti kui oled koos mittesuitsetajatega. Suitsetamine tekitab ebameeldivat lõhna, suitsu ja halvendab üldist õhukvaliteeti. Kui otsid suitsetamiseks võimalust, tuleb selleks leida koht väljas, kus sa ei häiri teisi inimesi. Samuti, kui oled kellegi eraterritooriumil, tuleks eelnevalt luba küsida – ei maksa automaatselt eeldada, et igal pool vabas õhus on suitsetamine lubatud.

Siseruumides suitsetamisel ole ettevaatlik

Suitsetamiskeeldu tuleb siseruumides tõsiselt võtta – olgu selleks avalikud asutused, baarid või ühistransport. Euroopa riikides on siseruumides suitsetamine valdavalt keelatud, lubatud on suitsetamine üksnes suitsetamisruumis või vastavalt märgistatud alal. Põhjus on selles, et siseruumides levib tubakasuits väga kiiresti – suurem osa sellest ei satu mitte ainult suitsetaja kopsudesse, vaid ka õhku, mida teised hingavad.

Uuringud näitavad, et pärast tunnist suitsuses ruumis viibimist kahjustab inimene oma tervist sama palju, nagu oleks ta ise ühe sigareti suitsetanud. Samuti selgub uuringutest, et elades koos suitsetavate vanematega, hingavad lapsed sisse mürgiste ainete koguse, mis võrdub 60–150 sigareti suitsetamisega aastas.

Väldi suitsu teket teiste läheduses

Inimesed on üha teadlikumad passiivse suitsetamise mõjudest. Põlemisel kuumeneb sigaret keskmiselt 600 kraadini ja tubaka põlemisel eraldub üle 6000 kemikaali. Lisaks tõrvale ja vingugaasile eraldub suitsust ka selliseid mürgiseid aineid nagu küünelakieemaldajates kasutatav atsetoon või välgumihklite täitmiseks kasutatav butaan. Uuringud näitavad, et tubaka põletamisel tekkinud mürgised ained on seotud vähkitekitavate haigustega.

Kui suitsetad vabas õhus koos mittesuitsetajatega, tuleb olla teadlik suitsu levikust, et vältida suitsu sattumist teiste inimeste lähedusse. Üldine reegel on meeldes pidada, et suits võib olla teistele häiriv ning võib heaolule halvasti mõjuda.

Suitsukonid käivad prügikasti

Palju muret tekitab linnades tänavatele maha visatud konide hulk, mida leidub eelkõige ühistranspordipeatustes ja baaride ning restoranide lähenduses, kus siseruumides on suitsetamine keelatud.

Väga oluline on toksilisi aineid ja plastikut sisaldav sigaretikoni mitte maha visata, kuna selle lagunemine võtab looduses aega kuni kümme aastat. Kui suitsukoni aga näiteks kanalisatsiooni visata, jõuab ta sealt otse Läänemerre. Teine mure on see, et hooletult prügikasti visatud konid viivad sageli soojade ilmadega tulekahjudeni, mis võivad olla eluohtlikud.

Lõpeta suitsetamine või leia suitsuvaba alternatiiv

Kõige efektiivsem viis suitsuga mitte keskkonda ega teisi häirida, on muidugi suitsetamisest loobumine. Kuna suitsetamisest loobumine ei pruugi olla niisama lihtsasti teostatav, võib selle asemel leida ka tervist vähem kahjustava alternatiivi. E-sigaretid, nikotiinipadjad või kuumutatava tubaka tooted sisaldavad küll nikotiini, kuid võrreldes tavalise sigaretiga on nendes oluliselt väiksem kogus kahjulikke aineid. Näiteks spetsiaalse seadmega kuumutatud tubakas eraldab nikotiini sisaldavat aerosooli, mille tarbimisel ei toimu põlemisprotsessi.