Täna on ülemaailmne suitsuvaba päev

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eestvedamisel tähistatakse 31. mail ülemaailmset suitsuvaba päeva, millega kutsutakse kõiki suitsetajaid üles hoiduma 24 tunniks suitsetamisest.

„Hea suitsetaja, jäta täna sigaret süütamata ja naudi suitsuvaba päeva. Tegelikult võiks suitsuvabu päevi sagedamini ette võtta ning ehk saavad päevades niimoodi nädalad, kuud ja isegi aastad,“ ütles NNA Suitsuvaba Eesti juht Ingmar Kurg.

Tänavuse 32. ülemaailmse suitsuvaba päevaga tuletatakse meelde, et suitsetamine on peamine ennetatavate haiguste ja surmade põhjuseks. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel sureb igal aastal maailmas suitsetamisega seotu haiguste tõttu üle 8 miljoni inimese. Üle 7 miljoni neist surmajuhtumitest on põhjustatud otseselt suitsetamisest, umbes 1,2 miljonit passiivsest suitsetamisest.

„Kuigi suitsetamise kahjulikkus on pannud suitsetajad loobumisele mõtlema, siis loobumine ise on paljude jaoks osutunud keeruliseks või lausa võimatuks ettevõtmiseks. Seetõttu vajavad suitsetajad loobumisel tuge ja neile tuleb tagada suitsetamisest loobumist hõlbustavate toodete kättesaadavus,“ sõnas Kurg.

„Suitsetamisest loobumise meetodeid võrdlevatest uuringutest on selgunud, et sõltuvalt suitsetajast võib üks loobumise viis olla efektiivsem kui teine. Kui nikotiininätsu kasutades ei õnnestunud suitsetamisest loobuda, siis võiks proovida nikotiiniplaastrit või e-sigaretti. Oluline on leida sobiv viis ning suitsetamisest loobuda,” lisas Kurg.

Ülemaailmse suitsuvaba päeva tähistamise kiitis heaks Maailma Terviseorganisatsiooni kongress 1987. aastal. Alates 1988. aastast on 31. mai ülemaailmne suitsuvaba päev.