Galerii: loodusfotograaf Remo Savisaar näitab, kuidas nutitelefoniga looduse ilu püüda

Fotod: Remo Savisaar

Rahvusvaheliselt hinnatud loodusfotograaf Remo Savisaar pani oma viimastest looduses käimistest kokku väikese galerii, mis klõpsatud üksnes nutitelefoni abil. Mis on need nipid, millega igaüks saab loodust nutitelefoni abil silmapaistvalt jäädvustada?

„Ei saa jätta mainimata kuldset tõde, et parim fotoaparaat on see, mis sul kaasas on. Seda eriti looduses liikudes, sest kuskil matkateel olles ei saa just lihtsalt maha jäänud fotoaparaadile järele minna,“ märkis Remo Savisaar. „Minul on enamasti kaasas omajagu fototehnikat, aga ikkagi on vahel lihtsam haarata taskust nutitelefon, kui hakata kaameral objektiive vahetama, kaotades selle võrra aega ja teinekord ka hetke.“

„Kuna kasutan Samsung Galaxy S23 Ultra telefoni, siis see teeb samuti kogu protsessi lihtsamaks, sest selle kaamera kvaliteet on lihtsalt juba nii hea. Eriti on nüüd arendatud suumimise võimekust. Päris 100 kordset suumi kasutan küll üksnes kaugete objektide tuvastamiseks, kuid 10 kordne suurendus toimib lausa nii, et jäädvustuse kvaliteet sobib ka pildi väljatrükiks,“ selgitas Savisaar.

Galeriis nähtavad pildid on tehtud veebruaris ja märtsis. Savisaar tunnistas, et valguseolud polnud siis just kõige paremad ja seega sai korralikult proovile pandud telefoni kaamera pimedas pildistamise võimekus. „Siit tulebki esimene soovitus teistele: aprillist alates kuni sügiseni on looduses tulemas palju kuldseid ning ulmelisi hommikuid ja õhtuid. Minge neid püüdma!“ lausus Savisaar.

Mida kogenud loodusfotograaf veel soovitab?

Kasuta öörežiimi

Savisaare sõnul võiks kindlasti kontrollida, kas kaamera teeb hämaras pilti öörežiimis. Samsung Galaxy S23 seadme kaamera pakub seda ka ise, kui tuvastab hämarad olud. Öörežiimis teeb telefon lühikese aja jooksul mitu fotot ning kombineerib need üheks pildiks. Lõpptulemus jääb ühtlasemalt valgustatud ning teravam.

Statiiv või tugi kaamera all

Mida pimedamad olud, seda rohkem aega vajab kaamera, et kõik vajalik valgus endasse püüda. Seega on oluline, et pildi tegemise ajal oleks kaamera võimalikult liikumatult. Ideaalne variant oleks statiiv, aga selle puudumisel võiks ennast või käsi kuhugi vastu toetada.

Kasuta erinevad võttenurki

Põneva pildimotiivi puhul tasub alati proovida erinevad võttenurki ja teha mitmeid pilte, et leida see üks ja ideaalne. Jälgi valgust, esiplaani, tausta ja kompositsiooni – mõtle kaader läbi, siis saab ka pilt hea!

Varu aega

Eluslooduse pildistamise puhul tuleb ära unustada kärsitus. Pelglik lind või imetaja eeldab sageli pikemat varitsemist, püsides ise kas liikumatult või varjununa näiteks telkvarjesse. Mõistagi tulevad kasuks teadmised pildistatavast: tema käitumisest, elukommetest ja rutiinist – kõik see loob eeldused, et sünniks hea pilt.