Kõmsi algkool jääb jalgpallitreenerita

Lääneranna volikogu 24. märtsi otsus sulgeda sügisest kaks kooli ja kärpida kolme kooli on sundinud jalgpallitreeneri Jaanus Getreud katkestama treeninguid maakoolides ja edaspidi treenima lapsi vaid Lihulas.

Getreu sõnul oli otsus lõpetada treeningud Kõmsi koolis, mis jääb küll reformist puutumata, väga kaalutletud. „Sügisest peale mõtlesin sellele,“ ütles treener. Getreu lisas, et 24. märtsi hommikul oli tal veel lootus, et koolireformi ei tule, kuid see ei täitunud.

Otsuse taga lõpetada Kõmsil jalgpallitreeningud oli Getreu sõnul võrdsuse põhimõte. Nüüd jätkab Getreu treeninguid vaid Lihulas. „Kõik, kes tahavad, saavad trenni tulla,“ ütles ta. Praegu treenib Getreu käe all umbes 75 Lõuna-Läänemaa last.