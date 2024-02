Jaanus Getreu: nagu oleks lastega järgmise turniiri võitnud

Lõuna-Läänemaa jalgpallitreener Jaanus Getreu saab president Alar Kariselt Valgetähe V klassi teenetemärgi spordielu edendamise eest.

Kui Lääne Elu Getreule täna kella 10 ajal helistas, et teda õnnitleda, jõi Getreu parasjagu hommikukohvi ja jäi esimese hooga sõnatuks. "Mis asja?! Oot-oot..." ütles Getreu. "Ega see ole mingi... Päriselt?! Oodake... Oh jumal!"

Esimesest ehmatusest üle saanud ütles Getreu: "Nagu oleks lastega järgmise turniiri võitnud! Minu töö ja minu saavutus on lapsed!"

