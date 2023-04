Politsei: PIN2 on sama, mis allkiri paberil

Käesoleva aasta kolme kuuga on inimesed kaotanud kelmidele üle 1,5 miljoni euro. Enim kaotatakse raha investeerimisel või petukõnedes oma isiklike andmete ja PIN-koodide jagamisel.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on olukord murettekitav, sest inimesed kaotavad kelmidele järjest rohkem pea kogu oma raha. „Selle aasta algusest on kelmid muutunud väga aktiivseks ja kasutavad üha keerulisemaid võtteid inimeste raha välja petmisel. Kelmide ohvriks langemist saab aga vältida – ei jaga teistele oma Smart-ID, Mobiili-ID ja ID-kaardi paroole ega sisesta neid kellegi teise palvel. Tuletan meelde, et PIN2 on digitaalne allkiri ja see on sama, kui panna allkiri paberile,“ ütles politseinik.

Kolme kuuga on petukõnede ohvriks langenud 143 inimest ja nende kahjud on kokku ligi 776 000 eurot. Kelmid helistavad erinevatel ettekäänetel väidetavalt migratsiooniametist, pangast või politseist, et kätte saada inimeste isiklikke andmeid ja PIN-koode, millega paraku saavad kelmid ka täieliku ligipääsu pangakontodele. Tambre rääkis, et peamiselt vene keelt kõnelevad kelmid helistavad nii välismaistelt numbritelt aga kasutavad ka digitaalselt genereeritud numbreid, kus vastuvõtja telefon kuvab mõne ametkonna nime või numbrit. „Tihti suunatakse kõne väidetavalt teisele asutusele, aga tegelikult on tegemist järjekordse kelmiga. Soovitan kõne katkestada ja numbri blokeerida.“

Suurimaid summasid kaotatakse investeerimisega, näiteks märtsis pöördus politseisse 54-aastane Tallinna linna elanik, kes sattus internetis investeerimist tutvustava reklaami peale. Mees vajutas reklaamis asuvale lingile ja sisestas avanenud veebilehele oma andmed. Mõne aja pärast sai ta venekeelse telefonikõne väidetavalt investeerimisnõustajalt, kes juhendas teda kauplemisplatvormil ja esmase sissemaksu tegemisel. Kannatanu kandis kauplemisplatvormile 20 480 eurot, kuid sai peagi aru, et väidetavat teenitud kasumit ja ka investeeritud raha enam välja võtta ei saa.

„Internet ei ole olnud kunagi turvaline, ei ole seda nüüd ega ole ka tulevikus. Alguses tundubki kõik nagu päris ja inimesed näevad väidetaval veebilehel, kuidas investeeritud raha toob suure kasumi, kuid tegelikult on see kõik illusioon, mida kelmid võltsitud veebilehel kuvavad,“ kirjeldas Tambre.

Sel aastal on investeerimispettuse ohvriks langenud 67 inimest ja nende kahjud on kokku ligi 731 000 eurot. Politseinik nendib, et investeerimine on üks hea lisaraha teenimise võimalus, kuid see ei ole kindlasti riskivaba. „Kui keegi võõras või juhututtav pakub head investeerimise võimalust või nõu, siis palun keelduge, sest tegemist on pettusega. Soovitan investeerimisega alustada oma kodupangast ja kindlasti tuleks eelnevalt lugeda selle alast kirjandust, kust saab häid algteadmisi investeerimisega alustamisel,“ ütles lõpetuseks Tambre.