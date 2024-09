Matsalu loodusfilmide festivali (MAFFi) fotokonkursile laekus 170 pilti üle 40 autorilt.

„Kui võtta arvesse, et see on spetsiifiline konkurss, siis võib rahule jääda,“ märkis konkursi korraldaja, loodusfotograaf ja MAFFi fotoprogrammi juht Remo Savisaar.