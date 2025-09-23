Matsalu loodusfilmide festivali avavad koopakakud

Matsalu loodusfilmide festivali avab Ameerika Ühendriikide film külma sõja aegses sõjaväebaasis elutsevatest hävimisohus koopakakkudest.

„Ühelt poolt väga armsaid kaadreid ja nunnusid kakupoegi, teiselt poolt see, kuidas loodusele abikäsi ulatada ja aidata tal kohanduda inimtekkelises keskkonnas,” ütles Matsalu loodusfilmide festivali peakorraldaja Maris Altmann Lääne Elule.

Filmi autor Alan Lacy on enda kohta öelnud, et tema eesmärk on teha midagi enamat kui lihtsalt loodust jäädvustada – rääkida seni rääkimata lugusid. Linateoses „Koopakakud – armastuslugu” annab ta hääle hävimisohus koopakakkude kolooniale külma sõja aegses sõjaväebaasis. Film jäädvustab kakubioloog David H. Johnsoni pingutusi taastada koopakakkude, Põhja-Ameerika ühe ohustatuma ja võluvama linnuliigi levikuala ning päästa nad hääbumisest.

Öökullide kohta ebatavaliselt pikkade