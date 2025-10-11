MAFFi fotode oksjon kogus üle 400 euro

Kuula artiklit, 1 minutit ja 1 sekundit

Matsalu loodusfilmide festivali mulluse fotokonkursi võidutööde eest loovutasid ostjad enampakkumisel üle 400 euro, mis läheb Metsküla erakooli toetuseks.

Kõige kallimalt läks Kessu Kärveti „Kübarate paraad” – seenefoto, mille hind kerkis 75 euroni. Metsküla kooli MTÜ juhatuse liige Mariel Rajamets ütles, et ostja leidsid kõik 14 pilti, paar tükki müüdi alghinnaga 25 eurot. „Iga summa on abiks,” märkis Rajamets.

Ettepaneku oma foto loovutada ja miks mitte ka oksjonile panna tegi üks mullustest võitjatest. „Teised olid samuti huvitatud,” ütles Matsalu lo