Riigikohus: Lääneranna vald tegi koolireformi käigus mitu olulist viga

Foto: Malle-Liisa Raigla
Metsküla koolimaja. Foto: Malle-Liisa Raigla.

Riigikohus tühistas täna osaliselt Lääneranna vallavolikogu otsuse, millega suleti või korraldati ümber mitu kooli, sest vald tegi muudatuste ettevalmistamisel olulisi vigu.

Lääneranna volikogu otsustas 2023. aasta kevadel sulgeda Metsküla algkooli ja Lõpe kooli, muuta Koonga ja Varbla kooli kuueklassiliseks ning Virtsu kooli neljaklassiliseks. Selle otsuse vaidlustasid kohtus lapsevanemad.

Kui haldus- ja ringkonnakohus jätsid vanemate kaebused rahuldamata, siis

