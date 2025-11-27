Tänavaküsitluse video: kui palju plaanite kulutada jõulukinkidele?

Kui palju plaanite kulutada jõulukinkidele ja kust need hangite?

Inna

Me ei ole jõulude pidajad inimesed, aga lähiringis teeme väikesi kingitusi ikka. Summa mõttes ei ole kunagi planeerinud. Vahel tulevad kingid raamaturiiulist, vahel midagi ise tehes ja meisterdades. Jõulukinke kui selliseid ostan suhteliselt vähe.

 

