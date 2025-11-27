Jüri Mõniste – Pärnumaa aasta säde

Kümmekond aastat tagasi ostetud mõisatall tõi elupõlisele virtsukale ja kohaliku arenguseltsi esimehele Jüri Mõnistele Eesti suurima maakonna aasta sädeme tiitli.

Pärnu maakonna konkursi Pärnumaa Tegijad võitjad kuulutati välja läinud reedel Pärnu Kaubamajakas. Küsimusele, mis tunne oli, kui tema nimi välja hõigati, vastas Mõniste, et kõigepealt oli see tunne, et kõik kolm sädeme nominenti olid Virtsust. „See oli võimas. Selle kohta võiks öelda, et Virtsus tegijaid jätkub,