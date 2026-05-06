Koonga koolijuhiks saab Marken Malm

Marken Malm. Foto Toomas-Vahur Lihtmaa

Lääneranna vallavalitsus kinnitas eile Koonga kooli direktoriks Marken Malmi, kes valiti välja viie kandidaadi seast.

Malm ütles Lääne Elule, et on koolijuhi ametile mõelnud ja Koonga kool tundus alustavale juhile parim. Praegu töötab ta Kohtla-Järve gümnaasiumis sotsiaalainete õppetooli juhina. „Leidsin, et on aeg astuda järgmine samm,” ütles Malm. Koonga koolijuhina alustab ta tööd 1. juulist.

Malm ütles, et on esimesed eluaastad elanud Nõva kandis ja kavatseb elama asuda Lääneranna valda.

30aastane Malm on lõpetanud Tallinna 21. kooli, Tartu ülikooli, kus ta õppis a