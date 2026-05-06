Varbla külaselts maksab igale uuele õpilasele 500 eurot

Varbla kool. Foto Aivar Õepa

Varbla külaselts ärgitab vanemaid panema oma lapsi kohalikku kooli, lubades maksta igale uuele õpilasele 500 eurot ühekordset toetust.

Varbla külaseltsi juhatuse liige Matti Tilk kinnitas Lääne Elule, et 500 eurot saavad kõik: nii esimese klassi kui ka vanemate klasside lapsed, peaasi, et õpilane oleks uus.

Tilk ütles, et uusi õpilasi on lubanud toetada juba seitse kohalikku ettevõtjat