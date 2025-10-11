Fotoklubi avas kultuurikeskuses kolm näitust

Haapsalu fotoklubi avas reede õhtul kultuurikeskuse fuajees kolm näitust. Neist täiesti uus on klubi tänavune aastanäitus, kus eksponeeritakse 53 pilti.

„Meil on iga kord nii, et aastanäitusele valib klubiliige pildid oma lemmikteemast. On see siis loodus, inimene, vaated või varia. Osaleda saab igaüks kuni viie fotoga,” rääkis fotoklubi juhatuse liige Andi Veskioja. „Looduse teema on alati olnud kõige populaa