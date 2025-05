Haapsalu fotoklubi eksponeerib pühapäeval, 1. juunil lastekaitsepäeva puhul kell 11–18 Haapsalus oma Jaani tänav 2 ruumide õuepoolse sissekäigu juures näitust „Omamoodi loomalood”. „See on näitus, kus loomad on pildil heas mõttes väikese kiiksuga – kas näiteks aevastavad või on kuidagi koomiliselt. Need pole lihts