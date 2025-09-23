Uuslavastus: üksindusest – aga elurõõmsalt

Homme Haapsalu kultuurikeskuses etenduv Rakvere teatri uuslavastus „Kiivipäev” on südamlik prantsuse komöödia üksindusest ja elurõõmust.

„Kiivipäeva” peaosalisel Eduard Salmistul on see tema põlises koduteatris juba 126. roll mängida. Salmistu sõnul räägib lavastuses jutustatud lugu asjadest, mis puudutavad kõiki.

Sinu tegelaskuju on mingis mõttes lausa klassikaliselt koomiline – tujukas pedant ja tähenärija. Selliste tüüpide üle on laval läbi aegade nalja heidetud. Ometi ei ole see kord tegu niisuguse naljaga?

Artikkel jätkub peale reklaami

Tõepoolest: näidend on küll komöödia, aga mitte jant. Peategelast ei naerda välja ja nali ei ole pahatahtlik. Toimub tema avamine – sõbraliku, mõistva huumori kaudu.

Huumor ongi siin ennekõike tegelasepõhine ega püüa naerutada üle-võlli-olukordadega. Situatsioon, millesse tegela