Piirangud võivad Haapsalu tuulepargi plaani põhja lasta

Keskkonnaamet Haapsallu Vätse küla lähedale tuulepargi rajamist küll ei välista, kuid peab vajalikuks lisauuringuid, mis võivad muuta tuulepargi rajamise sellele kohale majanduslikult mõttetuks.

Keskkonnaamet vastas Haapsalu linnavalitsusele Vätse küla lähistele kavandatava kümne tuulikuga tuulepargi rajamise kohta, et praeguste teadmiste kohaselt puuduvad tuulepargi taotletavasse asukohta rajamist täielikult välistavad asjaolud, kuid piirkond on kaitstavate loodusväärtuste seisukohalt keeruline.

„Tuleb arvestada, et kuna piirkond on rikas loodusväärtuste poolest (eriti linnustiku osas), siis planeeringu koostamiseks vajalike uuringute käigus leitakse suure tõenäosusega uusi looduskaitselisi väärtusi, mis veelgi kitsendavad niigi väikest ala,” seisab ameti keskkonnakorralduse büroo juhtaja Helen Manguse allkirja kandvas kirjas. „Lisand