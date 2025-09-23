Branko Brkic: valgus, mida me ei või kaotada

Saabuval ülemaailmsel uudistepäeval on tulevik liiga paljudele inimestele muutumas liiga süngeks, et seda näha. Seda saab kõige paremini kirjeldada kui elamist pideva muutumise seisundis, globaalses ebakindluses ja sügavas, häirivas turvatunde puudumises.

Meie maailm on üha enam üles ehitatud infole, mõnikord eranditult sellele ning uudistemeedia on selle peamine taristu. Nagu vee ja elektri puhul, märkame selle puudumist sageli alles siis, kui teenus seiskub. Usaldusväärsete uudistega on samamoodi – alles siis, kui need kaovad, mõistame, kui sügavalt sõltub meie igapäevaelu pidevast usaldusväärse teabe voost.

Tehisintellekt on meie ühise tuleviku tähtis osa, kuid see ei ole imerohi ravimaks iga probleemi, millega kokku puutume. Algoritm ei saa ikka veel asendada visa ja järjekindlat reporterit ega taibukat uurivat ajakirjanikku. Just inimestest tuleb otsustav vahe – sest ainult inimesed saavad tõe otsingutesse tu