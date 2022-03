„Rosmersholmi” kired, põnevus ja poliitika

Rakvere teatri „Rosmersholm” on lavastus, kus kohtuvad kolm lugu – poliitiline draama, ajalooline kirelugu ja kriminaalsete sugemetega skandinaavia põnevik. Henrik Ibseni näidendi on publiku ette toonud Peeter Raudsepp ja etendust näeb 30. märtsil kell 19 Haapsalu kultuurikeskuses.

Rosmersholm on rikas pärusmõis ja kogukonna tugisammas, kus ootavad ees pinevad valimised. Poliitiliste ja isiklike kirgede pingeväljas avatakse kaua suletud mälestuste väravad ja kibemagusa armastuse salalaekad. Rosmersholm on paik, kus unistatakse võrdsete inimeste maailmast, mis oleks hea ka nõrgima vastu. Kus saaks tegutseda üheskoos – mees ja naine, mitte isand ja ori.

19. sajandi lõpus toimuv lugu näitab maailma, kus naistel ei olnud veel hääleõigust. Küll aga oli neil südikust, tugevat häält ja tahet, nagu tõestab lavastuse keskne tegelane Rebekka West. Tema on iseenda õiguste ja vabaduse nimel valmis loobuma paljust.

Lavastaja Peeter Raudsepa jaoks on oluline, et lavastus näitab, kuidas poliitiline on isiklik ja isiklik poliitiline ning milline on naise positsioon nendes küsimustes. Lisaks võlub Raudseppa see, kuidas autoril ei ole mustvalgeid lahendusi ega üheselt selge, mis on õige ja mis vale.

Osades Natali Väli, Margus Grosnõi, Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Ülle Lichtfeldt, Märten Matsu, Eili Neuhaus ja Kristo Kruusman.

