Matsalu festivali võitis film miljonitest rannalindudest

Matsalu loodusfilmide festivali võitis Suurbritannia linateos miljonitest Inglismaa rannarindudest ja rabapistrikust.

Ühtlasi on see film selle ühest autorist, eakast loodusfilitegijast Martin Dohrnist endast, vananemisest ja looja osast maailmas.

Dohrn otsustab minna Inglismaa idarannikule suudmealale linde üles võtma, teadmata, kas üldse ja mis sellest välja tuleb. Lõpuks leiab ta seose linnuparvede liikumise ja jahil oleva rabapistriku vahel.

Artikkel jätkub peale reklaami

Taevas keerlevad tohutud parved moodustavad ellujäämise nimel pidevalt muutuvaid mustreid: parve kuju järgi võib aimata, kus on pistrik.

Lummavate kaadrite taustal avaneb ka režissööri enda lugu.

Festivali žürii iseloomustas “Linde” sõnadega “hämmastav” ja “muhe” ning tõstis esile hämmastavat kaameratööd ja kaasahaaravat stsenaariumi.

Film pälvis ka parima operaatoritöö ja Matsalu rahvuspargi auhinna.

“Linnud” (režisöörid Martin Dohrn ja David Allen) ning teised auhinna saanud filmid linastuvad täna Lihula kultuurikeskuses.