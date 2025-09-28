Galerii: vehklejate pidu Haapsalu kultuurikeskuses

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Vehklejate pidu Haapsalu kultuurikeskuses. Foto: Juhan Hepner
Kuula artiklit, 1 minutit ja 0 sekundit
0:00 / 1:0
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 34

 

Laupäeva õhtul peeti Haapsalu kultuurikeskuses Haapsalu vehklejate pidu, millega tähistati vehklemistreener Endel Nelise 100. sünniaastapäeva ja Nelise poolt loodud Haapsalu vehklemiskoolkonna 75. tegevusaastat.

Ülesse oli seatud Haapsalu vehklemise ajalugu käsitlev fotonäitus, esitleti Endel Nelise tütre vehklemistreener Helen Nelis-Naukase eestvedamisel kokku pandud Haapsalu vehklemiskoolkonna ajalugu käsitlevat filmi, peeti kõnesid, tänati Haapsalu vehk

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT