Galerii: vehklejate pidu Haapsalu kultuurikeskuses

Vehklejate pidu Haapsalu kultuurikeskuses. Foto: Juhan Hepner
Vehklejate pidu Haapsalu kultuurikeskuses. Foto: Juhan Hepner
Vehklejate pidu Haapsalu kultuurikeskuses. Foto: Juhan Hepner
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Laupäeva õhtul peeti Haapsalu kultuurikeskuses Haapsalu vehklejate pidu, millega tähistati vehklemistreener Endel Nelise 100. sünniaastapäeva ja Nelise poolt loodud Haapsalu vehklemiskoolkonna 75. tegevusaastat.
Ülesse oli seatud Haapsalu vehklemise ajalugu käsitlev fotonäitus, esitleti Endel Nelise tütre vehklemistreener Helen Nelis-Naukase eestvedamisel kokku pandud Haapsalu vehklemiskoolkonna ajalugu käsitlevat filmi, peeti kõnesid, tänati Haapsalu vehk