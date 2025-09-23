Hundid ründavad Noarootsis koeri

Paari viimase nädala jooksul on hundid Noarootsis maha murdnud neli koera. Huntide saagiks on langenud koerad Tahu külas, Hosbys, Pürksis ja Sutlepas.

Murdmiste vahe on olnud kolm-neli päeva.

„Need on kindlasti hundid. Ilves naljalt koera kallale ei lähe,” ütles Tahu külas elav staažikas jahimees Voldemar Tõuts. Ta lisas, et hunte on ilmselt olnud mitu, sest üks ei saaks hundikoerast jagu.

Tõuts rääkis, et umbes sel ajal, kui esimene koer Tahu külas maha murti, nähti külla tulemas kolme hunti. „Tavaliselt on sel ajal, kui poegi murdma õpetatakse, ka isa-ema, aga need paistsid olevat suured loomad, poegi neil polnud,” ütles ta.

Hiljem on ilmselt sama kolmepealist hundikarja nähtud ka