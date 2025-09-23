Haapsalu Linnavolikoguerakorraline  44. istung toimub reedel, 26. septembril kl 14

Kuula artiklit, 2 minutit ja 8 sekundit
Haapsalu Linnavolikoguerakorraline 44. istung toimub reedel, 26. septembril kell 14:00 volikogu saalis/zoomis.
Istung jälgitav „ Istungi ülekanded“.
Päevakord:
- Haapsalu linna 2025. aasta teine lisaeelarve esimene lugemine.
- Omafinantseeringu garanteerimine projektile „Läänemaa tervisevõrgustik tervema Läänemaa heaks“, projekt nr 2021-2027.5.02.25-0501.
- Haapsalu Linnavolikogu 02.06.2025 otsuse nr 188 muutmine.
- Kajaka kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
- Loa andmine reaalservituudi lepingu sõlmimiseks kinnistu registriosa number 1623932 kasuks (Saue tn 4, Haapsalu linn).
- Loa andmine isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimiseks (Lahe tänav, Lahe tänav 23_Vasikaholmi rand, Uus-Sadama tänav, Haapsalu linn, Haapsalu linn).
- Loa andmine vara tasuta omandamiseks (Valgevälja-Espre tee L3 , Espre küla, Haapsalu linn).
- Loa andmine vara võõrandamiseks (Kastani tn 24-29, Haapsalu linn).
- Haapsalu Vanalinna Lasteaiad põhimäärus.
- Haapsalu Kesklinna Lasteaiad põhimäärus
- Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2013 määruse nr 70 „Haapsalu Põhikooli põhimäärus” muutmine.
- Haapsalu linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
- Tuulepargi eriplaneeringu tutvustamine.
- Haapsalu linna 2025. aasta teine lisaeelarve teine lugemine.
Eelnõudega saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“
Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.
Malle Õiglas,
volikogu esimees
