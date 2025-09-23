Haapsalu Linnavolikoguerakorraline  44. istung toimub reedel, 26. septembril kl 14

kliendihaldur

le@le.ee

Kuula artiklit, 2 minutit ja 8 sekundit
0:00 / 2:8

Haapsalu Linnavolikoguerakorraline  44. istung toimub reedel, 26. septembril kell 14:00 volikogu saalis/zoomis.

Istung jälgitav  „ Istungi ülekanded“.

 

Artikkel jätkub peale reklaami

Päevakord:

  1. Haapsalu linna 2025. aasta teine lisaeelarve esimene lugemine.
  2. Omafinantseeringu garanteerimine projektile „Läänemaa tervisevõrgustik tervema Läänemaa heaks“, projekt nr 2021-2027.5.02.25-0501.
  3. Haapsalu Linnavolikogu 02.06.2025 otsuse nr 188 muutmine.
  4. Kajaka kinnistu detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine.
  5. Loa andmine reaalservituudi lepingu sõlmimiseks kinnistu registriosa number 1623932 kasuks (Saue tn 4, Haapsalu linn).
  6. Loa andmine isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimiseks (Lahe tänav, Lahe tänav 23_Vasikaholmi rand, Uus-Sadama tänav, Haapsalu linn, Haapsalu linn).
  7. Loa andmine vara tasuta omandamiseks (Valgevälja-Espre tee L3 , Espre küla, Haapsalu linn).
  8. Loa andmine vara võõrandamiseks (Kastani tn 24-29, Haapsalu linn).
  9. Haapsalu Vanalinna Lasteaiad põhimäärus.
  10. Haapsalu Kesklinna Lasteaiad põhimäärus
  11. Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2013 määruse nr 70 „Haapsalu Põhikooli põhimäärus” muutmine.
  12. Haapsalu linna jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine.
  13. Tuulepargi eriplaneeringu tutvustamine.
  14. Haapsalu linna 2025. aasta teine lisaeelarve teine lugemine.

 

Eelnõudega saab tutvuda  Haapsalu linnavalitsuse (HLV) kodulehel “Päevakorra teated“

Vastuvõetud õigusaktid avalikustatakse dokumendiregistris „Õigusaktid“.

Malle Õiglas,
volikogu esimees

Reklaam