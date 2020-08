Risti sümbol kolib teise kohta

Risti üheks sümboliks on aleviku keskel, vana sööklahoone katlamaja korstna otsas asuv kurepesa. Lääne-Nigula vald on nii sööklahoone eelmisele kui ka praegusele omanikule teinud ettekirjutuse korstna lammutamiseks. Pesa ongi paar korda korstna otsast maha võetud, kuid enne kui korstna lammutamiseni on jõutud, on kured jõudnud sinna uue ehitada.

Sööklahoone uus omanik on Georgia House OÜ, kes plaanib majja kööki ja söögikohta. Perefirma esindaja Vajo Gorelashvili ütles, et ootab, kuni kured ära lendavad, siis lammutavad nad ka korstna.

Kurepesa Risti keskelt ilmselt siiski ei kao. „Me mõtlesime naabritega, et paneme vankriratta posti otsa, siis saavad kured sinna pesa ehitada. Kurepesa on nagu küla sümbol ja ma ei taha seda lammutada,” ütles Gorelashvili.

Fotod: Urmas Lauri