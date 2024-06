Risti 500: mis vahe on naistel ja alevikel?

Risti jaamahoone kunagise ootesaali seintel rippusid koolilaste joonistused: „Ristil on tore see, et kõik on olemas”, „Meil on ilus kauplus. Kool. Soorebane” – ja ikka samas vaimus edasi.

„See pole jutt, et Risti on juba viiesaja-aastane,” hüüdis keegi naine oma toolilt ja joonistuste vaatamine jäi pooleli. „Siis oli sellel kohal Haartse küla.”

„Oli küll,” nõustunuks nagu keegi vastastoolilt. „Aga need seitse talu asusid täpselt sellel kohal, kus on praeguse Risti majad.” Haartse küla seitset talu mainitigi esimest korda 500 aastat tagasi Kullamaa vakuraamatus.

„Risti algas ikka raudtee ehitusega 120 aastat tagasi ja paneme sellele veel paarkümmend aastat otsa,” väitis keegi kolmas vahele.