Risti toonekured veel lõunamaale ei kipu

Ristil vana sööklahoone korstna otsas pesitsevad valge-toonekured pole siiani Lõuna-Aafrikasse rändama hakanud. “Igal hommikul kohtun julge kureperega,” jagas Ristil elav Krista Kumberg oma sotsiaalmeediapostituses pilte sealse bussijaama juures kondavatest toonekurgedest. Teisipäeva pärastlõunal oli korstna otsas pesal vaid üks kurgedest.

Loodusmees Arne Ader ütles, et valge-toonekurgede rännet üldjuhul ei märkagi. Ühel hommikul on nad lihtsalt kadunud. „Mingi variant on, et mõnikord reisitakse ka hilja, teine variant on see, et üks lind on näiteks viga saanud,” lausus Ader. Ta selgitas, et tavaliselt jääb vigastatud lind üksinda maha. „Kui aga [Ristil] on terve pere, siis on nad pesitsuses ikka sees: toitu veel on, konnad liiguvad. Loodame, et nad leiavad rännutee Lõuna-Aafrikasse üles,” ütles Ader.

Ader Risti toonekurgi praegu veel teab mis eriliseks ei pea. „Olen neid isegi novembris looduses pildistanud,” tõdes Ader.