Koela kureperes sirgub neli poega

Koela külas pesitsev valge-toonekure paar kasvatab juba teist aastat üles neli poega.

Tänavune nelik teeb pesa kohal lennuharjutusi, aga pesast pole veel lahkunud. „Oleme nii õnnelikud selle pere üle,” ütles Koela küla elanik Luule Varik. Kurepaar asus Variku naabrusesse elektriposti otsa pesitsema viis aastat tagasi. Esimesel aastal püüdsid liinide hooldajad pesaehitust takistada, aga tulutult – linnud olid järjekindlad ja jäid paigale.

Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul on tegu suure, aga mitte erakordselt suure perega. Valge-toonekured võivad üles kasvatada kuni viis poega. Toonekured lükkavad tõesti „liigseid” poegi üle pesaääre alla, aga vaid siis, kui toitu on vähe. Poegade arvust see ei sõltu.

Juba paari nädala pärast algab sügisränne ja valge-toonekured asuvad Aafrika poole teele.