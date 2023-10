Wiklandi illustratsioonid sõitsid esimest korda Lätti

Laupäeval avati Lätis Sigulda kultuurikeskuses „Siguldas devons“ Ilon Wiklandi illustratsioonide näitus. See on teadaolevalt esimene kunstniku teoste näitus Lätis.

Näitusele „Māja Hāpsalu. Ilonas Vīklandes ilustrāciju izstāde” („Maja Haapsalus. Ilon Wiklandi illustratsioonid”) valis kuraator Katrin Ehrlich Wiklandi loomingu tutvustamiseks välja 55 eri tehnikates ja eri aastakümnetest pärit tööd.

Ehrlichi valikuid kujundas soov näidata lätlastele võimalikult erinevaid näiteid Wiklandi töödest, et tekiks arusaam kunstniku loomingust. Peamiselt valis kuraator sisu, pilte, visandeid ja ka kaantel olevat kunsti just nendest raamatutest, mis on tõlgitud ka läti keelde. „Karlsson on kindlasti lätlastele väga tuntud tegelane, on Bullerby laste pilte, vennad Lõvisüdamed, Lärmisepa tänava Lota,” loetles Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts Wiklandi illustratsioone, mis Lätti näitusele sõitsid.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!