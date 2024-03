Perekond van Schie tutvustas Iloni Imedemaal Hollandit

Sel nädalal korraldab Iloni Imedemaa kultuuririkkuse aasta puhul kohtumisi Haapsalus elavate eri rahvuste esindajatega. Neljapäeval oli Imedemaal külas Hollandist pärit perekond van Schie, kes rääkis nii Hollandist kui ka enda perekonnast.

Hollandit olid tutvustamas ema Helina, isa Martin ja nende kaks last: kuuene Felix ja neljane Victor, kes räägivad vabalt nii eesti kui ka hollandi keelt. Kõigil pereliikmetel olid jalas puukingad. Päris traditsioonilised puukingad olid jalas vaid pereisal Martinil. „Kui hobune või laps on peal, ei ole probleemi, varbad on terved,” ütles Martin.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!