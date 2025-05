Iloni Imedemaa näitab Wiklandi seni varjus olnud loomingut

Kuula artiklit, 1 minutit ja 55 sekundit 0:00 / 1:55

Pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval avatakse Iloni Imedemaal erakordne näitus „Avastamata Ilon Wikland“. Väljas on Ilon Wiklandi tööd, mida Eesti publik pole varem näinud.

Näitus „Avastamata Ilon Wikland” tutvustab kunstniku loomingut tavapärasest teistsuguses käekirjas. Eksponeeritud on 65 originaaltööd Ilon Wiklandi pere kogust. See on vaid väike osa rikkalikust pärandist, mida kunstniku tütred tänasel päeval uurivad ja digitaliseerivad. Tänu näitusele saame kohtuda mitme erineva lloniga.

Iloni äratuntav käekiri on aegade jooksul muutunud, nii nagu teemad. Haapsalus on väljas Iloni noorusaegsed klassikaliste muinasjuttude illustratsioonid, kuid ka ajakirjades ilmunud illustratsioonid, mille eest ta sai esimesed tasud.

Näituse keskmeks on värviküllane ümmargune laud, mis on koopia lauast, mille Ilon Wikland maalis 1995. aastal ÜRO 50. aastapäeva heategevusürituseks. Müügist saadud tulu annetas llon UNICEF-ile.

Esimest korda on Eestis väljas lloni esialgsed must-valged kompositsioonikavandid, viimistlemata värvivisandid ning suureformaadilised joonistused söe ja õlipastelliga tema visualiseeritud tegelastest.

Näituse kuraatorid on Laura Eichhorst ja Katrin Ehrlich, kujundajad Anneliis Aunapuu, ja Katrin Ehrlich. Tekstid on tõlkinud Marit Metsla

Pühapäeval kl 14 avatavat näitust „Avastamata Ilon Wikland“ saab vaadata tuleva aasta veebruarini. Iloni Imedemaal on endiselt üleval näitus Iloni elust ja loomingust „Iloni pildi vägi“.

Sel aastal tähistatakse Ilon Wiklandi 95. juubelit näitustega Stockholmis ja Haapsalus, suvelavastusega Ilon IImedemaal ning suvel Rootsi ja Soome vahel sõitvatel Tallinki laevadel.