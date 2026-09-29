Hiigelpeol osaleb 50 000 tantsijat ja lauljat

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Sellal kui tantsurühmad ja koorid end 2028. aasta laulu- ja tantsupeoks registreerivad, käib korraldusmeeskond mööda Eestit terepäevadel pidu tutvustamas. Laupäeval oli järg Läänemaa käes.

2028. aasta laulu- ja tantsupidu on eriline, sest esimest korda ühendatakse noorte ja täiskasvanute pidu. Ühendamise põhjusena nimetas laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhatuse liige Margus Toomla soovi koroonapandeemia tõttu nihkesse läinud peod jälle õigesse rütmi saada.

„Sel kümnendil pole ükski pidu saanud õigel aastal toimuda,” ütles Toomla ja lisas, et korraldajatel oli hirm, et kümnendi lõpus lähevad peod liiga tihedaks. „Sellepärast võtsime vastu otsuse tuua kaks pidu kokku.”

2028. aasta suvel on Tallinna oodata 50 000 peolist. Osalejate täpne arv selgub Toomla sõnul küll alles laulupeoaastal, sest kollek