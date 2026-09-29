Juhtkiri: meil on faktid

Eile tähistasid meediaorganisatsioonid üle maailma rahvusvahelist uudistepäeva, mille üleskutse tänavu oli „Faktid selgeks. Oluline arusaadavaks. Vali usaldusväärne ajakirjandus”. Selle päeva puhul võib tänasest Lääne Elust lugeda Hispaania ajakirjaniku Fernando Belzunce artiklit, kuidas me ei tohi kaotada võitlust tõe nimel.

Praegu, kui ühismeedia toob pea igaühe ekraanile valimatut ja kontrollimata infot laiast maailmast – suur osa sellest tehisaru toodetud –, kus paljud sedasama infot valimatult ja kontrollimatult edasi levitavad, kus tõene ja tähtis info ähvardab mattuda valede või tühiste faktide laviini alla, on ajakirjandusel tähtis roll. Uudisteajakirjanikud on kui aednikud, kes annavad oma parima, et kogu metsikult vohava umbrohu kiuste kasvataks peenar siiski köögivilja ja kiv