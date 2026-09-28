Fernando Belzunce: tõde peab taas valitsema

Väärinfo ei ole enam süsteemi tõrge – sellest on saanud süsteemi loogika osa.

Üks tehisaru meeldivamaid kõrvalmõjusid – kindlasti seetõttu, et see tuli ootamatult – on see, et lõpuks on tekkinud populaarne vestlusteema, mis köidab inimesi isegi rohkem kui jalgpall.

Tehisaru on meie ajastu suur verstapost. Vabamas vestluses tunnevad inimesed vaimustust trikkide ja saavutuste üle, mida võimaldavad sellised tööriistad nagu ChatGPT, Claude või Gemini; tõsisemais aruteludes aga jõutakse geopoliitika, tööturu ümberkorralduste, energiaküsimuste, tervishoiusektori muutumise või sõjapidamise teisendumiseni.

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Siiski on silmatorkav, kui vähe mõtiskletakse selle tohutu mõju üle, mis tehisintellektil on väärinfo levikule. Eriti kui arvestada, et see on üks meie aja kõige pakilisemaid ja keerukamaid proovikivisid. Asjaolu, et sellest teemast vestlustes mööda vaadatakse, on tõepoolest murettekitav märk. See on järjekordne tõestus sellest, et tõde ei oma enam tähtsust – või vähemalt mitte nii