Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus (Tulbi tn 6, Paralepa alevik, Haapsalu linn)

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Ajavahemikul 30.09.2026 – 9.10.2026 on Haapsalu linna veebilehel https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/ avalikustatud projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.