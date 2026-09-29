Ratastoolikasutajad proovisid süstasõitu

Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) eestvedamisel peeti möödunud nädalal taas aktiivse rehabilitatsiooni laagrit, kus 12 seljaajukahjustusega inimest said lisaks erinevate igapäevaeluks vajalike oskuste lihvimisele proovida ka süstasõitu.

Laagrilistele olid abiks mentorid, kes üle kahe päeva vahetusid. Mõni mentor oli möödunud aastal samasuguse laagri läbi teinud.

„Laagris õppisime kõigepealt baasoskusi. Õppisime ratastoolioskusi, -tehnikat ja siirdumisi. Sealt edasi läksime tegevustega, kus neid oskusi on vaja. Näiteks ujuma minemine, kus on vaja siirduda ratastoolist maha ja pärast basseinist välja ka saada. Linnatuurile minek, et saada näiteks hakkama munakiviteega. Süsta sisse minek ja muu selline,” kirjeldas HNRK tegevusterapeut ja koolitusspetsialist Siiri S