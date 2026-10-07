Haapsalu taastusravihaigla sai Bridges’ tunnustuse

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus (HNRK) pälvis teisipäeval enesetõhusust toetava metoodika Bridges' tunnustuse.

Ühendkuningriigist alguse saanud tõenduspõhise Bridges' lähenemise välja töötanud meeskonna sõnul on tunnustus aastatepikkuse töö tulemus. See kinnitab, et HNRK kujundab süsteemselt taastusraviteenust ja -protsesse viisil, mis toetab inimese aktiivset rolli, iseseisvust ja usku oma võimetesse igapäevaelus toime tulla.

„Bridges' lähenemise keskmes on inimese enesetõhususe toetamine. Taastusravis tähendab see, et spetsialistid ei keskendu üksnes inimese füüsilisele taastumisele, vaid nendest põhimõtetest kantud suhtlusviis aita