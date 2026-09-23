Galerii: üle 400 lapse jooksis Haapsalu staadionil HNRK toetuseks

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heategevuslik teatejooks 2026 foto Juhan Hepner (21)
Foto: Juhan Hepner
heategevuslik teatejooks 2026 foto Juhan Hepner (18)
Foto: Juhan Hepner
heategevuslik teatejooks 2026 foto Juhan Hepner (23)
Foto: Juhan Hepner
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Haapsalu staadionil kolmapäeval peetud heategevuslikul teatejooksul osales rõskest ilmast hoolimata üle 400 Läänemaa noore, et toetada Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) liikumisvõime kaotanud lapsi.
Tänavu kogutakse annetusi HNRK lasteosakonda paigaldatava helisummutava vaikusekuubiku jaoks, kus noored patsiendid saavad pikkadest ravipäevadest puhata ja taastuda. Ürituse avasidki tribüüni ees 100 meetrit läbinud HNRK väikesed patsiendid. Pärast seda läksid rajale Läänemaa k
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