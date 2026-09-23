Galerii: üle 400 lapse jooksis Haapsalu staadionil HNRK toetuseks

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 30

 

Haapsalu staadionil kolmapäeval peetud heategevuslikul teatejooksul osales rõskest ilmast hoolimata üle 400 Läänemaa noore, et toetada Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) liikumisvõime kaotanud lapsi.

Tänavu kogutakse annetusi HNRK lasteosakonda paigaldatava helisummutava vaikusekuubiku jaoks, kus noored patsiendid saavad pikkadest ravipäevadest puhata ja taastuda. Ürituse avasidki tribüüni ees 100 meetrit läbinud HNRK väikesed patsiendid. Pärast seda läksid rajale Läänemaa k

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT