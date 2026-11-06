Ülo Kalm paneb muuseumijuhi ameti maha

Üle 15 aasta Haapsalus asuvat rannarootsi muuseumi juhtinud Ülo Kalm on otsustanud ameti maha panna ja uuest aastast pensionile jääda.

„Olen juba peaaegu seitse aastat muuseumi juhtinud pensionärina,” ütles Kalm ja lisas, et nüüd tuleks natuke ka endale ja perele elada.

Kalmu sõnul langetas ta lõpliku otsuse pensionipõlve pidama hakata pärast seda, kui tänavu septembris tuli vanusele ette number seitse. „Aastad lähevad nii kiiresti, et enam ei märkagi, kui kiiresti,” sõnas ta.

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Varem 22 aastat Noarootsi vallavanemana töötanud Kalmust sai rannarootsi muuseumi direktor 2010. aastal. Tema juhtimisel on muuseum palju kasvanud. Lahendatud on aastaid segane olnud muuseumi näitusemaja omandiküsimus, lisandunud on kontorihoone ehk Hambergi maja, 2019. aa