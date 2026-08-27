Teatejooks kogub raha HNRK laadimisjaamaks

Septembris toimuv koolinoorte heategevuslik teatejooks kogub sel aastal annetusi, et täiendada Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) siseterviserada lasteosakonda paigaldatava helisummutava laadimisjaamaga.

Intensiivse taastusravi tõttu on HNRKs ravil viibivate laste päevad tegevusrohked ja võivad kaasa tuua palju emotsioone, kuid praegu puudub lasteosakonnas eraldi rahulik paik puhkamiseks. Laadimisjaam võimaldab lapsel üksi või koos vanemaga heas mõttes peitu pugeda, valguse hämaramaks keerata, lemmikmuusikat kuulata või kosmoseprojektoriga tähistaevast vaadata.

Teatejooks toimub 23. septembril üle Eesti kokku 27 eri paigas ja sellest saavad osa 5.–9. klasside õpilaste võistkonnad. Tasuta üritusel võitjaid ei selgitata, sest tähtis on osavõtt, liikumisrõõm ja ühin