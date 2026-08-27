Laikmaa muuseum avab kunstniku sugulase näituse

Ants Laikmaa muuseum avab tuleval laupäeval keraamiku ja kunstiõpetaja Imbi Ploompuu (1926-2013) sajandale sünniaastapäevale pühendatud näituse.

Imbi Ploompuu keraamika ja visandid pärinevad kunstniku poja Tõnu Ploompuu kogust. Ants Laikmaa oli Imbi Ploompuu vanaonu.

Ants Laikmaa muuseumi teaduri-kuraatori Karin Mägi sõnul ei ole Ploompuu visandeid varem eksponeeritud. Vaadata saab ka 2007. aasta „Prillitoosi” intervjuud kunstnikuga. „Nii et teatud mõttes on kunstnik ise kohal,” märkis Mägi.

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Imbi Ploompuu lõpetas 1952. aastal tarbekunstiinstituudi, kus ta õppis keraamikat. Ta töötas kunstiinstituudis õppejõuna 1996. aastani. Ta on loonud ka eksliibriseid ja illustreerinud õpikuid.

Näitus „Liblikate lend” jääb Laikmaa muuseumisse tuleva aasta maini, nii et sügisel ja talvel on