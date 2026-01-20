Neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse juht vahetab ametit

Kadri Englas. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) juhatuse esimees Kadri Englas lõpetab töö juhatuse liikmena ja liigub edasi tervisekassasse, teatas HNRK oma kodulehel.

Kadri Englas on olnud HNRK-s alates 2008. aasta septembrikuust, sellest viimased pea seitse aastat haiglajuht. Enne juhirolli astumist täitis ta mitmeid erinevaid rolle, sh olnud imikute ja väikelaste füsioterapeut, füsioteraapia ja hiljem rehabilitatsiooni osakonna juht ning seejärel pikalt arendus- ja kvaliteedijuht.

Ta on vedanud EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamist, inimesekeskse ja eesmärgile oriente